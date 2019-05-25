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Международная федерация хоккея утвердила дефицитный бюджет на сезон-2019/20

Потери организации составят $8,5 млн

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил бюджет организации на сезон-2019/20, потери организации составят $8,5 млн. Об этом стало известно в ходе заседания конгресса в Братиславе в субботу.

Бюджет IIHF на сезон-2019/20 составит $32,7 млн, расходы - $41,2 млн. Из них расходы на организацию чемпионатов мира составят около $23,5 млн, на олимпийскую программу, включая юношеские Игры 2020 года в Лозанне, - $821 тыс.

IIHF планирует заработать на контрактах со спонсорами свыше $24,5 млн.

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