Фазель: международной федерации хоккея важно, что много игроков НХЛ приезжает на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Международной федерации хоккея (IIHF) приятно и важно видеть, что много игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приезжают на чемпионат мира. Об этом в субботу на пресс-конференции рассказал президент IIHF Рене Фазель.

"Я очень восхищен качеством игры на этом чемпионате мира, было 120 игроков из НХЛ, которые показывают отличный уровень хоккея. Для IIHF очень важно, что хоккеисты из НХЛ в большом количестве и с удовольствием стали приезжать на чемпионат мира", - сказал президент организации.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года завершится 26 мая.