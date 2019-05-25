Фазель: для оргкомитета ЧМ по хоккею стало вызовом отправить сборную Словакии в Кошице

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Решение отправить сборную Словакии на матчи чемпионата мира по хоккею в Кошице было вызовом для организаторов турнира. Об этом журналистам сказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая, игры принимают Братислава и Кошице. Сборная Словакии проводила матчи группового этапа в Кошице и не сумела выйти в плей-офф, заняв пятое место в группе A.

"Для нас это было вызовом - отправить сборную Словакии в Кошице. Мы принимали решение, исходя из аналитики и данных. Атмосфера в Кошице на матчах словаков была потрясающей, она перенеслась потом и в Братиславу", - сказал Фазель.

По словам президента Федерации хоккея Словакии Мартина Когута, результат сборной мог быть не главным для словацких болельщиков. "Все мы очень горды за выступление нашей сборной, я хочу поблагодарить команду и всех, кто ее готовил, за ее игру. Болельщикам понравилось содержание игры нашей сборной", - отметил Фазель.