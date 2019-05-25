УЕФА может наказать турецкий "Фенербахче" за нарушение финансового fair play

ТАСС, 25 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может применить санкции к турецкому клубу "Фенербахче" за нарушение правил финансового fair play. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Контрольно-финансовый комитет УЕФА опубликовал информацию относительно четырех клубов, которые в 2016 году заключили мировые соглашения об урегулировании нарушений финансового fair play.

"Фенербахче" не сумел завершить сезон без убытков, поэтому в отношении клуба заведено дело и направлено в арбитражную палату УЕФА.

Отмечается, что турецкий "Галатасарай" и израильский "Маккаби Тель-Авив" выполнили условия соглашений и не будут подвержены санкциям. Португальский "Порту" частично выполнил условия соглашения завершившегося сезона, поэтому будет иметь ограничения в заявочном списке А на турнирах под эгидой УЕФА. "Маккаби" и "Порту" будут находиться под наблюдением комитета УЕФА по финансовому контролю на протяжении двух ближайших сезонов, "Галатасарай" - до конца сезона-2021/22.

Ранее с проблемами финансового fair play столкнулся английский "Манчестер Сити". Дело в отношении "Манчестер Сити" передано в судебную палату УЕФА. Команде может грозить отстранение от еврокубков на срок до одного года.