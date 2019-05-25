Фазель после ухода с поста главы IIHF останется работать в хоккее

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Рене Фазель останется работать в хоккее после того, как покинет пост президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом Фазель заявил в субботу на пресс-конференции.

Выборы главы организации пройдут в мае 2020 года в Санкт-Петербурге. 69-летний Фазель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента IIHF, который занимает с 1994 года.

"Я был здесь 26 лет, пришло время уйти, вокруг меня есть много молодых людей. Но я останусь работать в хоккее", - заявил Фазель.