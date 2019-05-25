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Развитие хоккея в Азии - очень важный аспект работы IIHF, заявил Фазель

По мнению главы IIHF, важно, чтобы хоккей был сильно развит в Китае

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил, что развитие хоккея в Азии является важным аспектом работы организации. Об этом Фазель рассказал в субботу на пресс-конференции.

"Нам важно развивать хоккей в Азии, если будет сильный Китай, то и другие страны начнут подтягиваться. Это очень большой потенциал для нас", - сказал президент IIHF.

Сборная Китая по хоккею на прошедшем чемпионате мира во втором дивизионе заняла пятое место в группе, одержав в пяти матчах одну победу и четырежды потерпев поражение.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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