Фазель: Словакия в будущем сможет вновь принять ЧМ, если будет увеличена вместимость арен

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Словакия может вновь стать организатором чемпионата мира в период с 2026 по 2028 год, если будет увеличена вместимость арен в Кошице и Братиславе. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Нынешний чемпионат мира проходит в Братиславе и Кошице. "Ондрей Непела Арена" в словацкой столице вмещает 10055 зрителей, тогда как "Стил-Арена" в Кошице - 8347.

"В 2026, 2027, 2028 годах Словакия может снова получить чемпионат мира. Но арену в Кошице надо реконструировать. Мне нравится арена и в Братиславе, но было бы лучше обновить ее и увеличить вместимость", - сказал Фазель.

Ранее Словакия принимала чемпионат мира в 2011 году.