Булыкин: "Витесс" Слуцкого не является фаворитом в борьбе за выход в Лигу Европы

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ничья в первом матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов по футболу за право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне между "Утрехтом" и "Витессом", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, не делает команду отечественного специалиста фаворитом в борьбе за шанс выступить на международной арене. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий голландских "Ден Хага" и "Аякса", экс-форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин.

В пятницу "Витесс" и "Утрехт", который тренирует другой бывший наставник сборной России Дик Адвокат, не смогли выявить победителя - 1:1. Ответная встреча состоится 28 мая в Арнеме.

"Помню, когда я играл за "Ден Хаг" такие же переходные матчи, мы обыграли "Гронинген" со счетом 5:1. Казалось бы, это хорошая фора, но ее не хватило (основное время ответной встречи команда российского нападающего проиграла со счетом 1:5 - прим. ТАСС), и мы дотянули до дополнительного времени и серии пенальти [в которой победили]. Поэтому, стопроцентно, при счете 1:1 расслабляться не стоит", - сказал Булыкин.

По мнению экс-форварда, "Витесс" не может чувствовать себя комфортно перед ответной игрой, команду Слуцкого нельзя считать фаворитом плей-офф. "Если команда выиграет путевку в Лигу Европы, [работа тренера] будет расцениваться как положительная. Думаю, перед командой стояла задача как минимум участвовать в Лиге Европы", - добавил он.

На вопрос о том, почему команде российского специалиста не удалось подняться выше пятого песта по итогам основной части чемпионата Нидерландов, Булыкин отметил, что в турнире есть команды намного сильнее - "Аякс", ПСВ и "Фейенорд". "Тяжело с ними бороться", - признался бывший нападающий, не став выделять АЗ, который занял четвертое место, опередив "Витесс" на пять очков.

"Если Слуцкий выиграет путевку в Лигу Европы, все будет нормально. Это основная цель голландских клубов, которые не входят тройку сильнейших в чемпионате", - сказал Булыкин, отвечая на вопрос о перспективах российского тренера в "Витессе".