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Футбол в России

Футбольный клуб "Спартак" завоевал серебряные медали молодежного первенства России

В матче последнего тура красно-белые победили на выезде "Оренбург" со счетом 2:0

ТАСС, 25 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России среди молодежных команд (игроки до 21 года) обыграл на выезде "Оренбург". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили Иван Репях (29-я минута) и Даниил Лопатин (37). "Спартак" набрал 61 очко по итогам турнира.

Третьими стали футболисты московского "Динамо", которые в матче 30-го тура одержали дома победу над тульским "Арсеналом" (1:0). Столичный клуб набрал 58 очков.

Досрочную победу в чемпионате ранее одержал московский ЦСКА. 

Заключительная встреча первенства между махачкалинским "Анжи" и екатеринбургским "Уралом" пройдет 26 мая.

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Российский футбол
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