Плющенко рассказал, что впервые столкнулся с землетрясением во время выступлений в Японии

ТАСС, 25 мая. Выступление двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на шоу в Японии перенесли на 30 минут из-за землетрясения. Об этом Плющенко сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Фигуристы принимают участие в японском шоу Fantasy on Ice, которое проходит в центральной префектуре Тиба к востоку от Токио. Магнитуда землетрясения составила 5,1 балла. Эпицентр подземных толчков находился в южной части полуострова Босо, а очаг залегал на глубине около 40 км.

"Я езжу в Японию 21 год, впервые на льду почувствовал толчки в четыре балла, - написал Плющенко. - Мое выступление на арене "Макухари Мессе" перенесли на 30 минут. И такое бывает".

В шоу также принимают участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и другие мировые звезды фигурного катания.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014), также он дважды становился серебряным призером Игр (2002, 2010). Плющенко - трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), серебряный (1999) и бронзовый (1998) призер мирового первенства. В активе россиянина семь золотых и три серебряные медали чемпионата Европы.