Россиянин Непомнящий стал вторым финалистом этапа Гран-при FIDE в Москве

Первые две партии завершились вничью, в тай-брейке сильнее оказался россиянин. Таким образом, Непомнящий стал вторым финалистом соревнований. В пятницу в финал вышел другой российский шахматист Александр Грищук, по итогам двух партий переигравший американца Хикару Накамуру.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем этапа Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.