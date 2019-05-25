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Французский фехтовальщик Боладе Апити победил на турнире "Московская сабля"

Россиянин Камиль Ибрагимов завершил выступление на стадии 1/4 финала турнира
Боладе Апити Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Боладе Апити
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Француз Боладе Апити со счетом 15:10 одержал победу над американцем Эли Дершвицем в финальном поединке турнира "Московская сабля". Соревнования проходят в Москве.

В полуфинале Апити победил немецкого саблиста Максимилиана Хартунга со счетом 15:13, а Дершвиц был сильнее итальянца Луки Куратоли (15:12).

Двукратный чемпион мира россиянин Камиль Ибрагимов завершил выступление на стадии четвертьфинала, проиграв будущему победителю со счетом 13:15. Четырехкратный чемпион мира россиянин Вениамин Решетников закончил выступление на стадии 1/8 финала, уступив Дершвицу (11:15), российский фехтовальщик Константин Лоханов на этой же стадии уступил Апити (12:15).

Международный ежегодный турнир "Московская сабля" проходит в спортивном комплексе "ЦСКА-Арена". Соревнования завершатся 26 мая турниром среди женщин.

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