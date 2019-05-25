СМИ: Арсен Венгер может возглавить японский футбольный клуб

ТАСС, 25 мая. Бывший наставник английского "Арсенала" Арсен Венгер может стать главным тренером японского футбольного клуба "Виссел Кобе". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.com.

По информации источника, руководство "Виссел Кобе" готово заключить с 69-летним специалистом контракт, рассчитанный до конца 2021 года. Японский клуб предлагает Венгеру зарплату €4 млн в год.

Венгер возглавил "Арсенал" в сентябре 1996 года, а покинул клуб в мае 2018-го. Лондонский клуб под руководством французского специалиста трижды становился чемпионом Англии, по семь раз - обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В сезоне-2016/17 он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижения Джорджа Рэмзи, установленное в 1920 году. Француз стал первым тренером, который дошел с "Арсеналом" до финала Лиги чемпионов (2006).

Венгер с 1995 по 1996 год возглавлял японский клуб "Нагоя Грампус". Под руководством Венгера "Нагоя Грампус" стал обладателем Кубка Императора и Кубка Джей-Лиги. Также Венгер возглавлял французские клубы "Монако", "Нанси" и молодежную команду "Страсбура".

"Виссел Кобе" занимает 16-е место в таблице чемпионата Японии, набрав в 12 играх 10 очков.