В чемпионате Нидерландов по футболу арбитр засчитал гол, который сам забил

ТАСС, 26 мая. Судья матча третьего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу засчитал гол, который он же и забил. Об этом сообщила "Газета.Ru".

Во время домашней встречи между командами "Харкемасе Бойз" и "ХСВ Хук" судья случайно стал автором гола. Мяч во время атаки футболистов "Хука" отлетел в арбитра матча, после чего отрикошетил в ворота "Харкемасе". Арбитр встречи засчитал гол, который записал на игрока команды Кайла Дасбурга. Игроки "Харкемасе" возмутились действиями судьи, однако тот не отреагировал и оставил свое решение без изменений.