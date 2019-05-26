В чемпионате Нидерландов по футболу арбитр засчитал гол, который сам забил

ТАСС, 26 мая. Судья матча третьего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу засчитал гол, который он же и забил. Об этом сообщила "Газета.Ru".
Во время домашней встречи между командами "Харкемасе Бойз" и "ХСВ Хук" судья случайно стал автором гола. Мяч во время атаки футболистов "Хука" отлетел в арбитра матча, после чего отрикошетил в ворота "Харкемасе". Арбитр встречи засчитал гол, который записал на игрока команды Кайла Дасбурга. Игроки "Харкемасе" возмутились действиями судьи, однако тот не отреагировал и оставил свое решение без изменений.
A referee in the #Netherlands accidentally scored and let the goal stand.— MDWLive! News (@MDWLiveFeed) May 26, 2019
Dutch non-league side Harkemase Boys conceded a goal against Hoek with some help from the match official.pic.twitter.com/fswjG2vIfH
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Харкемасе".
В турнирной таблице турнира клуб "Харкемасе" занимает шестое место, набрав 57 очков в 34 играх. "Хук" идет на четвертом месте, имея в активе 64 очка.