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Российский теннисный арбитр признан виновным в сокрытии коррупции

Светлана Теряева не сообщила о том, что ей предлагали взятку за манипулирование результатами

ТАСС, 26 мая. Российский теннисный арбитр Светлана Теряева признана виновной по делу о сокрытии коррупции. Об этом сообщается в релизе Tennis Integrity Unit - структуры, расследующей случаи коррупции в теннисе.

В июне 2017 года Теряевой предложили манипулировать счетом игр на пульте управления. Российский арбитр отказалась от предложения, но при этом не сообщила об этом в соответствующий орган.

Отмечается, что Теряева нарушила два пункта дисциплинарного регламента. Санкции в отношении россиянки будут определены позднее.

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