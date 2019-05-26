СМИ: владельцы ПСЖ могут приобрести акции "Лидса"

ТАСС, 26 мая. Катарская компания Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", намерена приобрести часть акций английского "Лидса". Об этом в воскресенье сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал RMC Sport.

"Лидс" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Чемпионшип). По информации издания, итальянец Андреа Радриццани, владеющий клубом с 2014 года, ведет переговоры с шестью потенциальными инвесторами, в том числе и с катарской компанией. Он намерен продать не менее половины собственных акций английской команды. Отмечается, что Радриццани надеется на то, что "Лидс" вернется в высший дивизион чемпионата Англии, что повысит стоимость клуба до €193 млн.

В турнирной таблице Чемпионшипа "Лидс" занял третье место, набрав 83 очка в 46 матчах. В плей-офф турнира команда уступила по сумме двух матчей "Дерби Каунти" (1:0, 2:4) и не смогла выйти в элитный дивизион. "Лидс" является двукратным обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.