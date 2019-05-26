Потапова обыграла пятую ракетку мира в первом круге Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова победила Ангелик Кербер из Германии в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 18-летней россиянки. Потапова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Российская спортсменка находится на 81-й строчке рейтинга.

"Я не знаю, что сказать, конечно, это большое счастье. Я спала и видела эту победу, - сказала Потапова в эфире телеканала "Евроспорт", - хочу поблагодарить команду и семью, потому что все поддерживали меня, это дало мне много сил, я очень рада. Сотрудничество с новым тренером Йеном Хьюзом началось не так давно, как видите, результаты растут. У нас хороший тандем, думаю, в будущем мы сможем достичь больших побед".

Потапова впервые участвует в Открытом чемпионате Франции. Она повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема - на Открытом чемпионате Австралии 2019 года она дошла до второго раунда, где уступила американке Мэдисон Киз (3:6, 4:6). 31-летняя Кербер - трехкратная победительница турниров Большого шлема, немка суммарно на протяжении 34 недель в 2016-2017 годах возглавляла рейтинг WTA.

Во втором круге Roland Garros Потапова 29 мая сыграет с победительницей матча Ван Яфань (Китай) - Маркета Вондроушова (Чехия), который пройдет позднее в воскресенье.

Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.