Голодец возлагает большие надежды на новый стадион ФК "Динамо"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. На новый стадион футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке возлагаются большие надежды. Об этом журналистам сказала вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец.

Матч открытия реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу "Динамо" принимает тульский "Арсенал", проходит в воскресенье.

"Это легендарный стадион, здесь с давних пор проводились все праздники, соревнования, - сказала Голодец. - Это намоленное место для болельщиков Москвы, и сегодня нет ни одного свободного места. На стадион мы возлагаем большие надежды - и в отношении команды, и в отношении российского футбола в целом. Надеюсь, он станет той площадкой, которая даст новый импульс команде "Динамо".

"Проект был сложный, но результат превзошел все ожидания. Он находится в историческом месте с сохранением исторического фасада. Знаю, что все настоящие болельщики здесь, и не только из России. Хочется поблагодарить банк ВТБ и лично [Андрея] Костина (президент - председатель правления банка) за такой праздник в Москве", - добавила Голодец.

Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки". 1 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что начались работы по смене покрытия поля. 16 мая комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение игры с "Арсеналом" на стадионе в Петровском парке.