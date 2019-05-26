Шатан: cборная Словакии по хоккею движется в правильном направлении

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею показал, что сборная Словакии достигла прогресса и двигается в правильном направлении. Об этом журналистам заявил генеральный менеджер сборной Словакии, чемпион мира 2002 года Мирослав Шатан.

Сборная Словакии заняла пятое место в группе и итоговую девятую позицию по итогам чемпионата мира, проходящего в Братиславе и Кошице. Словацкие хоккеисты на последней минуте основного времени пропустили решающие шайбы от канадцев (5:6) и немцев (2:3).

"Я думаю, что нам надо понять потенциал команды, на что она способна. Они выступили близко к максимуму, но свершили индивидуальные ошибки, которые стоили места в плей-офф, но я думаю, что мы достигли очень хорошего прогресса. Против сильных сборных, которые, возможно, не уважали нас последние пару лет. Я вижу, что мы двигаемся в правильном направлении, нам нужно продолжать, чтобы снова бросать вызов сильнейшим хоккейным державам", - отметил Шатан.

Сборная Словакии является чемпионом мира 2002 года. Дважды словацкие хоккеисты становились серебряными призерами мировых первенств (2000, 2012) и однажды - бронзовыми (2003). С 2013 года словаки ни разу не пробивались в плей-офф чемпионатов мира.