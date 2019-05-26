Arctic Cup - 2019 по керлингу завершился победой команды Шотландии

В то же время была организована и особенная программа для самих спортсменок, которые в свободное от игр время посетили такую достопримечательность города, как краеведческий музей, узнав многое об истории Таймыра напрямую от местных жителей, сохраняющих свои культурные ценности. "Не могу сказать, что этот турнир сильно отличается от прошлого, организация на очень высоком уровне. Приятно, что занимаются командами: спортсмены, которые здесь в первый раз, могут посетить музей, им показывают край и рассказывают о нем, о культуре. Даже на чемпионатах мира не всегда делают такого плана открытия", - сказала ТАСС представительница команды Сидоровой Кира Езех.

Организацией соревнований остались довольны все, начиная от гостей турнира, для которых около арены была сооружена сцена, на которой для местных жителей выступали различные артисты, а около арены были сооружены юрты, где люди могли познакомиться с культурой народов Таймыра, а также прокатиться в оленьей упряжке.

Несмотря на особенное территориальное расположение, в этом году соревнования в Дудинке собрали 10 сильнейших женских команд, включая коллективы из Канады, Финляндии, Швейцарии, Южной Кореи, Шотландии и Швеции. Россия была представлена юниорской сборной страны, скипом которой является чемпионка мира среди юниоров Влада Румянцева, командой Красноярского края, а также командами Анны Сидоровой и Алины Ковалевой.

Arctic Cup является единственным международным турниром по керлингу, который проходит за полярным кругом, он завершает сезон-2018/19. Ледовая арена "Таймыр", вмещающая 300 человек, в четвертый раз стала местом проведения данного турнира, который третий год подряд проходит в международном формате.

Церемонией открытия и самим турниром остались довольны и иностранные участники: кореянка Ким Ён Ми отметила не только организацию, но и погодные условия в Красноярском крае. "Погода в Дудинке оказалась очень холодной, как я и ожидала, но больше всего нас удивило, что мы выходим после вечерней игры, а на улице день, это был потрясающий опыт для нас. Организация турнира идеальная: еда, транспорт, отель - все просто отлично. Это всего лишь этап мирового тура, но церемония открытия по уровню была недалеко от Олимпийских игр", - сказала спортсменка.

Инициатива Федерации керлинга России (ФКР) по популяризации и развитию спорта в заполярных городах, увеличении количества спортсменов и площадок была поддержана компанией "Норникель", ставшей генеральным партнером турнира. "Это уникальное мероприятие мирового масштаба, никто в мире такого не делал и не делает. Для "Норникеля" спорт имеет особое значение, потому что мы занимаемся массовым спортом, детско-юношеским, спортом больших достижений. Никто не мог подумать, что сюда приедут из Шотландии, Южной Кореи и Швейцарии - Дудинка стала центром притяжения", - сказал вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков.

В дополнение к подготовке арены и различных мероприятий, организаторы турнира провели детский турнир по керлингу в дневных перерывах между играми взрослых команд, а после награждения победителей любой желающий мог выйти на лед и почувствовать себя на месте профессионалов.

"Основной задачей было обратить внимание мировой общественности, что Норильск - это не грустный промышленный город, а мировая столица севера, - сказал президент ФКР Дмитрий Свищев. - За полярный круг приехало огромное количество лучших спортсменов мира: здесь и чемпионы мира, и призеры Олимпийских игр, и все наши звезды, и наши маленькие звездочки - действующие победители первенства мира. Во многом это происходит благодаря положительному социальному облику компании "Норильский никель" и региональной работе ФКР. Такой праздник мы дарим людям, которые здесь проживают, и зрителям во всем мире, а попасть сюда для иностранных спортсменов уже считается почетно".

Достойный результат

По окончании группового этапа лучшим командами в своих группах стали сборные Канады, Шотландии и два российских коллектива, которым предстояло разыграть медали. В первом полуфинале коллектив Ковалевой со счетом 5:4 победил канадок (скип Керри Эйнарсон), а команда Сидоровой проиграла сборной Шотландии (скип - Ив Мюрхэд) - 2:8. В матче за третье место и финале турнира россиянки уступили с одинаковым счетом 4:5. По итогам турнира лучшими стали представительницы родины керлинга - шотландки, второе место за командой Ковалевой, бронзу забрали канадки.

"Немного изменился лед, камень ехал медленнее, и соперник понял это быстрее, они весь турнир провели на очень высоком уровне и заслуженно победили, - сказала после игры Анастасия Брызгалова, выступавшая в команде Ковалевой. - Считаю второе место достойным результатом, потому что сюда приехали побороться действительно сильные команды. Обычно мы играем международные турниры, чтобы подготовиться к большим стартам: чемпионатам мира и Европы, но этот турнир последний в сезоне, хотелось провести его достойно, не было такого, что отнеслись легкомысленно, естественно, хотели победить. Мы ездим на любой турнир, чтобы победить, только этого нам хочется".

Турнир в Дудинке проходил с 23 по 26 мая.