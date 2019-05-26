Хоккеист Нестеров не сыграет в матче за третье место ЧМ из-за повреждения

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России Никита Нестеров не примет участия в матче за третье место чемпионата мира по хоккею из-за повреждения. Об этом сообщили журналистами в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Встреча за бронзовые медали между сборными России и Чехии пройдет в воскресенье и начнется в 16:45 по московскому времени. Вместо Нестерова на игру заявлен 23-летний Артем Зуб, который может провести свой первый матч на турнире.

"Нестеров не сыграет из-за повреждения", - сообщили в пресс-службе.

На чемпионате мира в Словакии 26-летний Нестеров провел все девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности "+8".