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Чемпионат мира по хоккею-2019

Хоккеист Нестеров не сыграет в матче за третье место ЧМ из-за повреждения

Сборная России сыграет с командой Чехии за бронзу чемпионата мира, встреча начнется в 16:45 мск
Никита Нестеров Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Никита Нестеров
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России Никита Нестеров не примет участия в матче за третье место чемпионата мира по хоккею из-за повреждения. Об этом сообщили журналистами в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Встреча за бронзовые медали между сборными России и Чехии пройдет в воскресенье и начнется в 16:45 по московскому времени. Вместо Нестерова на игру заявлен 23-летний Артем Зуб, который может провести свой первый матч на турнире.

"Нестеров не сыграет из-за повреждения", - сообщили в пресс-службе.

На чемпионате мира в Словакии 26-летний Нестеров провел все девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности "+8".

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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