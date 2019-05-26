Хоккеист сборной России Зуб в матче с Чехами дебютирует на чемпионате мира

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч за бронзовые награды чемпионата мира против команды Чехии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Место в воротах займет Андрей Василевский. Голкипер Илья Сорокин не попал в заявку на игру с командой Чехии и в итоге не проведет ни одного матча на мировом первенстве в Словакии. Защитник Артем Зуб проведет первый матч на турнире, он заменил Никиту Нестерова, получившего травму. Зуб был заявлен в состав 22 мая перед четвертьфинальнным матче с командой США (4:3). Также по сравнению с полуфинальным матчем с финнами (0:1) в игре примет участие нападающий Сергей Плотников, который заменил Ивана Телегина.

Состав выглядит следующим образом:

вратари - Василевский, Александр Георгиев;

Михаил Сергачев - Артем Зуб, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;

Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Матч Россия - Чехия пройдет в Братиславе в воскресенье, начало - 16:45 мск.