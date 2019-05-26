Теннисистка Кузнецова не смогла выйти во второй круг Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла словачке Кристине Куцовой в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Соревнования проходят на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 29-летней теннисистки из Словакии. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В следующем круге Куцова, занимающая 189-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встретится с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США) - Каролина Плишкова (второй посев, Чехия), их встреча пройдет позднее в воскресенье.

Кузнецова является победительницей Открытого чемпионата Франции (2009 год), также в ее активе победа на Открытом чемпионате США (2004). В рейтинге WTA 33-летняя спортсменка занимает 102-е место.

Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.