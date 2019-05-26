Болельщики ФК "Динамо" выбежали на поле после матча с "Арсеналом"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" выбежали на поле после матча заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала".

Игра прошла в воскресенье и стала первой на реконструированном стадионе "Динамо" в Петровском парке, встреча завершилась со счетом 3:3. На игре присутствовали 23 340 зрителей.

Фанатов, которые прорвались через ограждение и начали бегать по полю, увели с газона стюарды.

По итогам чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место, набрав 33 очка. "Арсенал" набрал 46 очков и стал шестым.