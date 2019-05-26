Глава совета директоров "Крыльев Советов": стыковые игры станут для клуба основной задачей

САМАРА, 26 мая. /ТАСС/. Стыковые матчи с футбольным клубом "Нижний Новгород" за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 станут для самарских "Крыльев Советов" основной задачей в сезоне-2018/19. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

В воскресенье "Крылья Советов" на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:6. По итогам завершившегося чемпионата России самарский клуб занял 13-е место и сыграет с "Нижним Новгородом" за право сыграть в сезоне-2019/20 в элитном дивизионе.

"Конечно, неприятно проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. Я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру от футболистов и тренерского штаба, но нужно понимать, что этот матч для нас не был решающим. Впереди ждут матчи с "Нижним Новгородом", которые определят будущее команды", - сказал Фетисов.

"Сегодня мы играли не основным составом, нельзя было допустить, чтобы сразу несколько игроков, получив желтую карточку, пропустили матчи с "Нижним Новгородом", которые для нас принципиально важны. Именно в этих играх мы будем решать главную задачу сезона. Не сомневаюсь, что настрой игроков "Крыльев Советов" и сам результат будут другими", - добавил собеседник агентства.

Переходные матчи пройдут 30 мая и 2 июня, "Крылья Советов" первый матч проведут в гостях, ответная встреча пройдет в Самаре.