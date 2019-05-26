Федерер впервые за четыре года одержал победу в матче Roland Garros

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил итальянца Лоренцо Сонего в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4 в пользу 37-летнего Федерера. Швейцарец, посеянный на турнире под третьим номером, впервые за четыре года участвует в Открытом чемпионате Франции, в 2015 году он в четвертьфинале уступил соотечественнику Стэну Вавринке.

Текущий Открытый чемпионат Франции является для Федерера 18-м в карьере. Федерер один раз выигрывал соревнования в Париже (2009), на его счету шесть побед на Открытом чемпионате Австралии, пять - на Открытом чемпионате США, также он восемь раз становился победителем Уимблдона. Федерер является олимпийским чемпионом (2008), один раз швейцарец становился на Играх вторым (2012).

Во втором круге Roland Garros Федерер 29 мая сыграет с Оскаром Отте из Германии.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.