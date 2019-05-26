Сборная города Шуя победила в региональном этапе конкурса ГТО в Ивановской области

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Команда города Шуя стала победителем регионального этапа Всероссийского летнего фестиваля физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Ивановской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила руководитель регионального оператора ГТО Елена Лялюева.

Региональный этап фестиваля прошел в Ивановской области в субботу и воскресенье.

"Фестиваль ГТО прошел в Ивановской области в пятый раз, в нем приняли участие представители 24 муниципальных образований региона. В каждой команде было по восемь человек - по четверо ребят каждой возрастной категории, всего в этом этапе участвовали 192 победителя муниципального фестиваля. По результатам нынешнего этапа будет сформирована региональная сборная, которая будет представлять область в финале", - сказала Лялюева.

"Состав команды Ивановской области определится позднее, мы сформируем его в августе. По итогам регионального этапа первое место заняла команда города Шуя, второе место у сборной Иваново, третьей стала команда Кинешемского муниципального района", - добавила Лялюева.

Летний фестиваль ГТО проходит в три этапа, первый - в муниципальных образованиях - уже завершился. Участники соревнуются в беге на короткие и длинные дистанции, наклоне вперед, метании снаряда, плавании, нормативы определяются согласно возрастным категориям участников. Региональный этап делится на несколько дней, так как рекомендовано выполнять не более четырех нормативов в день. По итогам второго этапа субъекты РФ должны будут сформировать сборные команды, состоящие из двух мальчиков и двух девочек в возрасте 11-12 лет и двух юношей и двух девушек в возрасте 13-15 лет, для участия в финале.

Финал Всероссийского летнего фестиваля ГТО пройдет в международном детском центре "Артек" с 17 октября по 7 ноября.