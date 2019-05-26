Ивановский "Текстильщик" досрочно вышел в Футбольную национальную лигу

ТАСС, 26 мая. Ивановский "Текстильщик" в предпоследнем туре чемпионата Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) обыграл "Коломну" со счетом 2:1 и досрочно завоевал путевку в Футбольную национальную лигу следующего сезона.

В составе "Текстильщика" голы забили Денис Фомин (47-я минута) и Александр Щаницин (81). У "Коломны" отличился Александр Асташкин (44).

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поздравил спортсменов и тренерский штаб с досрочной победой. "Сегодня ивановская команда на выезде одержала волевую победу. Поздравляю футболистов, тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с победой в сезоне", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

"Текстильщик" набрал 52 очка в 23 матчах чемпионата ПФЛ, за тур до окончания чемпионата ивановский клуб опережает идущий вторым московский клуб "Казанка" на три очка. При равенстве очков первое место займет "Текстильщик" благодаря результату личных встреч (1:1, 2:1).

В последний раз "Текстильщик" выступал в первом дивизионе чемпионата России в 2007 году, заняв последнее, 20-е место. В сезоне-2017/18 ивановский клуб занял второе место в турнирной таблице ПФЛ (зона "Запад").