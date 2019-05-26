Более 200 школьников награждены знаками отличия ГТО в Костроме

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 200 учеников костромских школ были награждены в воскресенье знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального оператора ГТО Владимир Соколов.

"Награждение школьников знаками отличия ГТО прошло в рамках мероприятия "Спорт и ГТО - норма жизни", которое было приурочено к окончанию учебного года. Всего знаки отличия получили 204 человека в возрасте от 7 до 17 лет. Так же была оборудована площадка, где проходило выполнение нормативов теми, кто пока не достиг уровня знака. В этом приняли участие около 50 человек", - сообщил Соколов.

Программа "Готов к труду и обороне" существовала в период с 1931 по 1991 годы, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.