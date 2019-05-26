Московское "Торпедо" досрочно обеспечило себе выход в Футбольную национальную лигу

ТАСС, 26 мая. Московский футбольный клуб "Торпедо" досрочно одержал победу в зоне "Центр" розыгрыша Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2018/19. Об этом стало известно после победы москвичей над раменским "Сатурном" со счетом 4:1 в домашнем матче 25-го тура.

Голы в составе победителей забили Рахим Садихов (2-я и 4-я минута, с пенальти) и Александр Елисеев (67). Кроме того, на 32-й минуте игрок "Сатурна" Кирилл Феофилактов отправил мяч в свои ворота. У гостей забитым голом отметился Дмитрий Доронин (35).

"Торпедо", возглавляемое Игорем Колывановым, за тур до конца первенства набрало 62 очка и стало недосягаемо для ближайшего преследователя, саратовского "Сокола" (55). Таким образом, московский клуб в следующем сезоне будет выступать в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

"Торпедо" играло в ПФЛ с сезона-2015/16. До этого москвичи в течение одного сезона выступали в высшем дивизионе чемпионата России. По его итогу клуб занял предпоследнее место, выбыв в ФНЛ, однако из-за финансовых проблем клуб не смог выступить во втором по силе дивизионе. "Торпедо" является трехкратным победителем чемпионатов СССР, шестикратным победителем Кубка СССР и единожды - Кубка России.