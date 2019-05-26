Более 100 человек стали посетителями тестовой площадки ГТО в Казани

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 100 человек стали посетителями тестовой площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом ТАСС в воскресенье рассказал руководитель регионального оператора ГТО Тагир Гизатуллин.

Тестовая площадка ГТО действовала в Казани в воскресенье в рамках церемонии открытия летнего сезона проекта "Зеленый фитнес". Открытие прошло в парке Горького, в программу мероприятия также вошли массовая зарядка, спортивные и интерактивные зоны, лекции о питании.

"В рамках открытия летнего сезона проекта "Зеленый фитнес" в воскресенье в Казани была представлена тестовая площадка ГТО, где все желающие могли попробовать свои силы в выполнении нескольких видов нормативов. На площадке можно было выполнить наклоны на гимнастической скамье, подтягивания, прыжки в длину, отжимания. Все желающие могли ознакомиться у судей, какие нормативы они должны выполнить в соответствующей ступени, проверить свои силы, а также получить рекомендации от судей - какие упражнения стоит делать, чтобы подтянуть результаты, как подготовиться к выполнению нормативов. Площадку посетили более 100 человек", - сообщил Гизатуллин.

"В это время прошло торжественное награждение четырех человек, которые выполнили нормативы на золотой знак отличия ГТО", - добавил Гизатуллин.

Программа ГТО существовала в период с 1931 по 1991 годы, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года, он направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.