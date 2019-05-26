Олимпийский чемпион Лесун выиграл этап Кубка мира по современному пятиборью в Чехии

ТАСС, 26 мая. Олимпийский чемпион Александр Лесун завоевал золото на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Праге.

Российский спортсмен показал результат 1489 баллов. Второе место занял британец Джозеф Чунг, набравший 1481 балл, третьим стал немец Марвин Фали Доге (1480).

Россиянин Кирилл Беляков показал четвертый результат (1478), Александр Лифанов - девятый (1452), Сергей Баранов - 16-й (1437). Этап Кубка мира в Чехии стал для 30-летнего Лесуна вторым международным стартом в этом сезоне. В начале мая на этапе Кубка мира в Венгрии он занял 21-е место.

Лесун является олимпийским чемпионом 2016 года, четырехкратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Также на счету спортсмена одна бронзовая и пять серебряных медалей чемпионатов мира.

Финальный этап Кубка мира пройдет в японском Токио с 27 по 30 июня, победитель финала получит прямую путевку на Олимпийские игры - 2020. Чемпионат Европы по пятиборью состоится в Великобритании (6-11 августа), на нем будет разыграно восемь лицензий на Игры в Токио. На чемпионате мира, который пройдет в Будапеште с 3 по 9 сентября, разыграют еще три лицензии. Всего в соревнованиях по пятиборью на Олимпийских играх выступят по 36 мужчин и женщин.