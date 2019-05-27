Владелец клуба НБА "Кливленд" госпитализирован с подозрением на инсульт

ТАСС, 27 мая. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Ден Гилберт был госпитализирован в воскресенье в Детройте с подозрением на инсульт. Об этом сообщает AP.

Представитель 57-летнего миллиардера заявил, что Гилберт "получил немедленную медицинскую помощь и в настоящее время восстанавливается". Диагноз и состояние бизнесмена не сообщаются.

Гилберт является владельцем "Кливленда" с 2005 года. За это время команда пять раз играла в финале плей-офф НБА и один раз стала чемпионом (2016). В этом сезоне клуб не смог выйти в плей-офф.