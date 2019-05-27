СМИ: Конте станет главным тренером итальянского футбольного клуба "Интер"

ТАСС, 27 мая. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте займет аналогичный пост в итальянском "Интере". Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста The Guardian Фабрицио Романо.

Руководство "Челси" расторгло контракт с Конте в 2018 году. Специалист получил денежную компенсацию от "Челси".

По информации журналиста, соглашение со специалистом будет подписано на следующей неделе. 49-летний Конте посетит финал Лиги чемпионов 1 июня между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" вместе с директорами "Интера" Пьеро Аузилио и Джузеппе Мароттой. Отмечается, что соглашение со специалистом будет подписано до июня 2022 года, по нему он будет получать €12 млн в год. В настоящее время главным тренером "Интера" является Лучано Спаллетти.

Конте возглавлял "Челси" с августа 2016 года, в сезоне-2017/18 лондонский клуб занял пятое место в национальном чемпионате, набрав 70 очков в 38 встречах, и не смог выйти в Лигу чемпионов. Вместе с английской командой итальянский специалист стал чемпионом Англии (2016/17) и обладателем кубка страны (2017/18). Ранее он работал в "Сиене", "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Ювентусе", а также в сборной Италии.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии "Интер" занял четвертое место, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.