{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

СМИ: Конте станет главным тренером итальянского футбольного клуба "Интер"

Сообщается, что соглашение будет подписано на следующей неделе

ТАСС, 27 мая. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте займет аналогичный пост в итальянском "Интере". Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста The Guardian Фабрицио Романо.

Руководство "Челси" расторгло контракт с Конте в 2018 году. Специалист получил денежную компенсацию от "Челси".

По информации журналиста, соглашение со специалистом будет подписано на следующей неделе. 49-летний Конте посетит финал Лиги чемпионов 1 июня между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" вместе с директорами "Интера" Пьеро Аузилио и Джузеппе Мароттой. Отмечается, что соглашение со специалистом будет подписано до июня 2022 года, по нему он будет получать €12 млн в год. В настоящее время главным тренером "Интера" является Лучано Спаллетти.

Конте возглавлял "Челси" с августа 2016 года, в сезоне-2017/18 лондонский клуб занял пятое место в национальном чемпионате, набрав 70 очков в 38 встречах, и не смог выйти в Лигу чемпионов. Вместе с английской командой итальянский специалист стал чемпионом Англии (2016/17) и обладателем кубка страны (2017/18). Ранее он работал в "Сиене", "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Ювентусе", а также в сборной Италии.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии "Интер" занял четвертое место, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Футбол в России
РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ
Игры пройдут 30 мая и 2 июня
Читать полностью