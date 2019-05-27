Фазель назвал сенсацией победу сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает победу сборной Финляндии на чемпионате мира в Словакии сенсацией. Об этом Фазель рассказал в интервью ТАСС.

это была лучшая сборная России из тех, что я видел

Глава Международной федерации хоккея: это была лучшая сборная России из тех, что я видел

Чемпионат мира прошел с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная Финляндии стала чемпионом мира в третий раз в истории, обыграв в финале команду Канады (3:1). В составе сборной Финляндии было только два игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Это сенсация. Это спорт, здесь никогда невозможно предсказать результат. Финнам было нечего терять", - отметил Фазель.

"Финны показали невероятную игру. Они проиграли немцам (на групповом этапе со счетом 2:4 - прим. ТАСС) - это был большой сюрприз для меня. Финская сборная играла солидно, дисциплинированно, компактно и с большим сердцем. В этой команде не было громких имен, но она играла как команда", - добавил глава IIHF.

В полуфинале сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0. "Это спорт, лучшая команда выигрывает. Во время игры [с финнами] я сказал, что кто первым забросит шайбу в третьем периоде, тот и выиграет. К сожалению для россиян, первыми забросили финны", - сказал Фазель.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.