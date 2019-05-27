Фазель отметил, что готов помочь с организацией хоккейного турнира на Олимпиаде-2022

БРАТИСЛАВА, 27 мая. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что готов помочь в организации хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом Фазель рассказал в интервью ТАСС.
Ранее Фазель заявил, что в 2020 году не будет переизбираться на пост президента IIHF. Выборы нового главы организации состоятся в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге.
"Я посмотрю, чем займусь. Конечно, если кому-то потребуется моя помощь, то я готов помочь. У меня достаточно опыта, чтобы оказать помощь", - подчеркнул Фазель.
Фазелю 69 лет, он бессменно занимает пост президента IIHF с 1994 года. При швейцарце с 1998 по 2014 год в Олимпийских играх участвовали игроки Национальной хоккейной лиги.