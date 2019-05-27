Прядкин считает, что предлагаемая УЕФА реформа еврокубков не пойдет на пользу РПЛ

"Реформа еврокубков для нас минус, - сказал Прядкин. - Я был на двух заседаниях, [президент УЕФА Александер] Чеферин сказал, что все обсуждается, нет решения. В том виде, в котором представлено, для нас это минус, очень сложно нашим клубам будет попадать в число сильнейших команд. Свою позицию мы выразим 6 июня".

8 мая УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Согласно проекту, в групповом этапе турнира появится четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей в главном еврокубке. Отмечалось, что новая система будет более благосклонна к ведущим клубам.

Ранее против реформ еврокубков выступила Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг.