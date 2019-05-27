Власти не будут увеличивать бюджет ФК "Тамбов" в связи с выходом команды в премьер-лигу

ТАМБОВ, 27 мая. /ТАСС/. Бюджет футбольного клуба "Тамбов" не будет увеличен в связи с переходом команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ), он останется на уровне 350 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев.

"Мы не будем увеличивать бюджет клуба на новый сезон, он останется на том же уровне - 350 млн рублей", - сказал Габуев, уточнив, что еще 250 млн рублей руководство клуба намерено привлечь за счет рекламных контрактов.

По его словам, имеющейся суммы недостаточно, однако власти региона и руководство клуба заявили, что их это "нисколько не пугает".

"Мы справимся с этим бюджетом. Сейчас перед нами стоит более важная задача - сформировать качественный новый состав, 50 процентов действующих игроков останутся в команде, с остальными придется расстаться. Акцент при формировании обновленной команды будет делаться на свободных агентов", - подчеркнул Габуев.

11 мая "Тамбов" гарантировал себе повышение в классе после того, как идущая третьей в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь", проиграв "Шиннику" (0:1), за два тура до конца чемпионата потеряла шансы напрямую попасть в число участников Российской премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне.

"Тамбов" проводит домашние матчи на стадионе "Спартак", который будет реконструирован к играм команды в РПЛ. Как сообщалось ранее, к сентябрю основной объем строительных работ на стадионе должен быть завершен. До этого момента домашние встречи команда будет проводить на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, который летом прошлого года принял четыре игры чемпионата мира.