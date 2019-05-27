"Зенит" сообщил, что автомобиль волейболиста Волкова был угнан 26 мая

ТАСС, 27 мая. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" заявил, что автомобиль Audi, принадлежавший победителю Олимпийских игр 2012 года Александру Волкову, был угнан 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что автомобиль волейболиста был обнаружен в акватории Петровского пруда в Санкт-Петербурге с пулевыми отверстиями.

"Волейбольный клуб "Зенит" хотел бы опровергнуть слухи, распространяемые рядом недостоверных СМИ о том, что автомобиль Олимпийского чемпиона Александра Волкова обнаружен со следами пулевых отверстий. Клуб сообщает, что автомобиль Audi A8, принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стеклами. По данному инциденту проводится полицейское расследование", - говорится в заявлении.

Волков в составе сборной России стал обладателем золотых медалей Олимпиады 2012 года в Лондоне, также на его счету бронза Игр 2008 года в Пекине. 34-летний спортсмен также является обладателем золотой и серебряной медали Кубка мира и серебряной - чемпионата Европы.

В активе Волкова одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали Мировой лиги.