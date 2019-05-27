Тульский "Арсенал" продлил контракт с футболистом Кириллом Комбаровым

ТАСС, 27 мая. Тульский футбольный клуб "Арсенал" продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Комбаров, который является капитаном "Арсенала", выступает за тульский клуб с весны 2017 года. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на один год.

В завершившемся сезоне Комбаров провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи. Ранее футболист выступал за московские "Динамо", "Спартак" и "Торпедо", а также томскую "Томь".

Кроме того, защитник Гиа Григалава продлил контракт с "Арсеналом" до 31 мая 2021 года. Футболист в прошедшем сезоне провел за команду 30 матчей в различных турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

"Арсенал" в сезоне-2018/19 впервые в истории занял шестое место в чемпионате страны. Команда также впервые получила возможность сыграть в Лиге Европы в будущем сезоне, клуб будет стартовать со второго квалификационного раунда.