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Футбол в России

Футболист Эрнандес расторг контракт с ЦСКА

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон
Абель Эрнандес Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Абель Эрнандес
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 27 мая. Уругвайский форвард Абель Эрнандес и футбольный клуб ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Армейский клуб и уругвайский нападающий Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию. Желаем Абелю успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

Футболист перешел в московский клуб в августе 2018 года из английского "Халла", 28-летний нападающий стал первым уругвайским футболистом в ЦСКА. В составе клуба он провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе национальной команды Уругвая он провел 29 матчей и забил 11 мячей.

ЦСКА в прошедшем сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в следующем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы.

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