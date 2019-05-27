Около 100 человек примут участие в чемпионате России по маунтинбайку на курорте "Архыз"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по маунтинбайку (горному велосипеду) соберет порядка 100 участников из более 20 регионов России на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии 8-10 июня, сообщил ТАСС главный тренер по маунтинбайку Федерации велосипедного спорта России Николай Крутилин.

"В чемпионате должны принять участие порядка 100 человек из 20-22 регионов России. В прошлом году соревнования проходили в Чебоксарах ..., в этом году мы впервые проводим чемпионат в "Архызе". Одной из особенностей чемпионата станет проведение его на трассе, расположенной на высоте от 1650 до 1750 метров, что создаст дополнительные трудности для участников", - сказал Крутилин.

Пресс-служба управляющей "Архызом" компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) сообщила, что в числе участников соревнования - профессиональные велосипедисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии и Удмуртии, Ставропольского, Хабаровского и Пермского краев, Тюменской, Иркутской и Ростовской областей.

8 июня спортсмены должны пройти комиссию на допуск к участию в соревнованиях, которые начнутся утром 9 июня. Им предстоит преодолеть пятикилометровую кольцевую трассу с препятствиями, которая пройдет по пересеченной местности. "Чемпионат России - самое главное соревнование для гонщиков в году: от него зависит и позиция в национальном рейтинге, и, возможно, шанс попасть в сборную, которая будет представлять Россию на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Хасана Тимижева.

Также в дни проведения чемпионата, как уточнили в КСК, запланированы выступления творческих коллективов из Карачаево-Черкесии и фестиваль парапланеристов, участвовать в котором намерены более 40 человек.