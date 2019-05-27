Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в "Автомобилисте"

ТАСС, 27 мая. Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

В заявлении "Динамо" отмечается, что московский клуб получит денежную компенсацию.

В составе бело-голубых хоккеист провел сезон-2018/19, в котором сыграл 23 матча и набрал 6 (2 шайбы + 4 результативные передачи) очков. На прошедшем чемпионате мира Чайковски в семи играх забросил две шайбы. На домашнем мировом первенстве сборная Словакии заняла пятое место в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков, и не прошла в плей-офф.

Чайковски играл в "Автомобилисте" с 2016 по 2018 год. За это время хоккеист провел 67 игр в составе екатеринбургского клуба, набрав 37 очков (13+24).

Ранее состав екатеринбургского клуба пополнили канадский нападающий Джефф Плэтт и российский защитник Максим Березин. "Автомобилист" в прошедшем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" занял первое место в Восточной конференции.