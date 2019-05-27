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Чемпионат мира по хоккею-2019

Сборная России по хоккею вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Россияне выиграли на турнире бронзовые медали
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Самолет со сборной России, которая выступала на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает с места событий корреспондент ТАСС, около ста болельщиков встретили команду в аэропорту.

Сборная России на турнире завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место команду Чехии в серии буллитов (3:2). Победу в соревнованиях одержала команда Финляндии, обыгравшая в финале сборную Канады (3:1).

Рейс с национальной командой задержался на три часа. Одним из первых в зал ожидания терминала D вышел президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Все ребята бились, все хотели выиграть золото. Спасибо, что приехали встретить команду, мы чувствовали вашу поддержку", - сказал Третьяк.

Следующий чемпионат мира пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая 2020 года.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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