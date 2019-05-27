Футболисты "Астон Виллы" вышли в Английскую премьер-лигу

ТАСС, 27 мая. "Астон Вилла" со счетом 2:1 одержала победу над "Дерби Каунти" в финальном матче плей-офф за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В составе победителей голами отметились Анвар Эль-Гази (44-я минута) и Джон Макгинн (59), у "Дерби Каунти" отличился Мартин Уогхорн (81).

"Астон Вилла" завоевала последнюю путевку в премьер-лигу. Команда заняла пятое место в регулярном чемпионате чемпионшипа, в полуфинале плей-офф за право выйти в элитный дивизион клуб из Бирмингема одолел "Вест Бромвич" (2:1, 1:1). Победителем второго дивизиона стал "Норвич", второе место занял "Шеффилд Юнайтед", обе команды напрямую вышли в Английскую премьер-лигу. "Астон Вилла" за выход в высший дивизион заработает от британского телевидения порядка £180 млн.

"Астон Вилла" вернулась в Английскую премьер-лигу впервые с сезона-2015/16. Команда является семикратным чемпионом Англии, также на счету "Астон Виллы" семь побед в Кубке Англии. В 1982 году клуб стал победителем Кубка европейских чемпионов.