Россиянка Александрова победила Бузарнеску в матче первого раунда Roland Garros

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску, посеянную под 30-м номером, в матче первого круга Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

Матч продолжался 1 час 25 минут. 24-летняя россиянка одержала победу со счетом 6:4, 6:4. В следующем круге Александрова сыграет с победительницей встречи между чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой и австралийкой Самантой Стосур.

Александрова в третий раз играет в основной сетке Roland Garros, россиянка повторила свое высшее достижение на турнире в Париже. В 2017 году Александрова вышла во второй круг турнира, где уступила чешской теннисистке Каролине Плишковой со счетом 2:6, 6:4, 3:6. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 58-е место.

В активе 31-летней Бузарнеску одна победа на турнирах WTA. Румынская теннисистка во второй раз играет в основной сетке на Roland Garros. В 2018 году Бузарнеску завершила выступление на четвертом круге, уступив американке Мэдисон Киз (1:6, 4:6). Бузарнеску занимает 33-е место в рейтинге WTA.

Roland Garros завершится 9 июня.