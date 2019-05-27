Сергачев: сборная России на ЧМ по хоккею в Словакии играла, будто в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачев сказал, что на чемпионате мира в Словакии из-за большого количества болельщиков национальной команды у него было ощущение, что команда играет в Москве. Об этом он сообщил журналистам после возвращения на родину.

"Приятно, когда встречают, такого никогда не было, - сказал Сергачев. - Спасибо всем болельщиками для нас это многое значит, что за нас переживают, болеют и встречают, неважно, взяли мы бронзу или золото, ведь все ожидали другого результата. На чемпионате мира мы играли так, будто в Москве, было очень много болельщиков, которые болели за Россию, было очень приятно".

"После матча за третье место в раздевалке тренеры сказали, что мы молодцы, показали характер, тяжело после такого полуфинала выходить, играть, а мы вышли и выиграли. Огромное спасибо Васе (голкиперу Андрею Василевскому - прим. ТАСС), конечно", - добавил он.

Российская сборная в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали мирового первенства, до этого национальная команда занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах. Трижды сборная России становилась серебряным призером чемпионата мира (2002, 2010, 2015) и пять раз выигрывала турнир (1993, 2008, 2009, 2012, 2014).