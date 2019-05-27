Россиянка Звонарева уступила Большовой-Задойновой в первом раунде Roland Garros

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла Алене Большовой-Задойновой из Испании в матче первого круга Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу 21-летней Большовой-Задойновой. В следующем круге соперницей испанской спортсменки станет румынская теннисистка Сорана-Михаэла Кырстя.

34-летняя Звонарева в девятый раз играет в основной сетке Roland Garros, ее высшим достижением на турнире в Париже является выход в четвертьфинал (2003), где Звонарева уступила соотечественнице Надежде Петровой со счетом 1:6, 6:4, 3:6. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Звонарева занимает 78-е место. В активе российской теннисистки 12 побед на турнирах WTA и бронза Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. Звонарева не выступала на профессиональном уровне с апреля 2015 года по март 2017-го из-за травмы и рождения ребенка.

Для Большовой-Задойновой текущий Roland Garros стал первым в карьере. Она занимает 137-е место в рейтинге WTA.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.