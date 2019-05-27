Чемпион ОИ по тяжелой атлетике Нурудинов признан виновным после перепроверки допинг-проб

ТАСС, 27 мая. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным 27-летнего узбекского тяжелоатлета Руслана Нурудинова в употреблении допинга после перепроверки допинг-проб спортсмена, взятых на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

После повторной проверки образцов было установлено, что допинг-проба спортсмена, взятая во время Игр-2012, показала наличие в моче туринабола. Также виновным в употреблении допинга на лондонской Олимпиаде был признан белорусский штангист Николай Новиков, в допинг-пробе которого были обнаружены туринабол и станозолол. Дела спортсменов будут переданы в Международную федерацию тяжелой атлетики для дальнейших санкций в отношении спортсменов.

Нурудинов на Олимпиаде 2012 года занял четвертое место, Новиков - восьмое. Все результаты спортсменов на Играх аннулированы. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро представитель Узбекистана завоевал уже золотую медаль в категории до 105 кг, установив олимпийский рекорд в рывке.

Нурудинов также является обладателем золотой и серебряной медали чемпионатов мира, двукратным победителем чемпионата Азии и один раз - Азиатских игр. Новиков является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

После разгоревшегося допинг-скандала с российскими легкоатлетами Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал перепроверку анализов спортсменов с Игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Во время Игр-2012 было сдано только девять положительных допинг-проб.

Независимое агентство антидопингового тестирования повторно перепроверяет допинг-тесты при помощи новейших научных методик. Организация будет уведомлять всех спортсменов, чьи пробы вызовут подозрения. Атлеты смогут выбрать, рассматривать ли свое дело в Спортивном арбитражном суде или предварительно предстать перед Дисциплинарной комиссией МОК. Программа перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2012 будет завершена в 2020 году.