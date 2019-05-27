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Допинг в спорте

РУСАДА объявило о дисквалификации чемпиона Европы по самбо Камбиева

Срок дисквалификации спортсмена уже истек

ТАСС, 27 мая. Российское антидопинговое агентство объявило о дисквалификации российского самбиста Алана Камбиева.

Спортсмен был дисквалифицирован на восемь месяцев, срок отстранения отсчитывается с 3 августа 2018 года.

34-летний Камбиев является чемпионом Европы 2017 года в категории свыше 100 кг, также на его счету золото (2018) и серебро (2017) чемпионатов России по самбо. До 2017 года россиянин выступал в дзюдо, где три раза становился победителем чемпионата России (2009, 2011, 2013), дважды серебряным (2006, 2017) и один раз бронзовым (2015) медалистом национальных первенств.

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